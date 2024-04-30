Компанию AstraZeneca уличили в создании смертельной вакцины от COVID-19 | 360°

Здоровье 30 апреля 2024, 18:43 Компанию AstraZeneca уличили в создании смертельной вакцины от COVID-19 Daily Mail: AstraZeneca признала образование тромбов из-за ее вакцины от COVID РИА «Новости»

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Вакцина против COVID-19, разработанная компанией AstraZeneca, может вызывать тромбоз, приводящий к смерти пациента. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В отношении компании коллективный иск подали десятки семей, которые использовали вакцину.

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В ходе судебного разбирательства компания признала, что средство может вызвать смертельный побочный эффект свертывания крови.

Истцы утверждают, что вакцинирование нанесло вред здоровью им самим и их близким, а некоторые люди скончались после введения в их организм препарата.

Юристы полагают, что в некоторых случаях сумма компенсации может достигать 20 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцины Pfizer и Moderna, созданные на платформе мРНК, воспринимаются организмом как инородная информация.

О том, что мРНК-вакцины могут приводить к осложнениям, сообщало Европейское агентство по лекарственным средствам и указывало на риски тромбоэмболии от применения вакцины от AstraZeneca.