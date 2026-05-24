Новосибирские врачи помогли спасти девочку со сложным пороком сердца

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина из Новосибирска помогли коллегам в Иркутске провести сложную операцию пятимесячной девочке с тяжелым врожденным пороком сердца. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

У ребенка диагностировали тетраду Фалло — сложный порок, который сочетает сразу четыре аномалии сердца. Для лечения врачи использовали современную технологию радикальной коррекции, которую разработали всего несколько лет назад. В России такие операции пока проводят редко: по данным центра, их выполнили не более 50 раз.

«Это самый маленький ребенок и по возрасту, и по весу, которому мы на данный момент провели такую операцию, поэтому в работе в Иркутске участвовала вся наша команда», — рассказал заведующий научно-исследовательским отделом врожденных пороков сердца НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина Илья Сойнов.

Во время операции врачи заменили пораженный клапан легочной артерии не искусственным протезом, а клапаном, который сформировали из собственной ткани девочки — ушка правого предсердия. Такой клапан должен расти вместе с ребенком, что в будущем поможет избавить пациентку от повторных операций.

Кроме того, хирурги закрыли дефект перегородки, иссекли гипертрофированную сердечную мышцу и выполнили пластику выводного отдела желудочка. Теперь девочка восстанавливается после вмешательства.

