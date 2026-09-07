Нутрициолог Богданова рассказала о рисках поздних обедов

Диетолог, нутрициолог и психолог Зоя Богданова в интервью радио Sputnik предупредила о возможных опасностях позднего обеда для людей с малоподвижным образом жизни.

По словам специалиста, к вечеру метаболизм замедляется, и организм начинает хуже справляться с переработкой калорий. Это может привести к набору веса, так как избыточные калории откладываются в виде жира.

«Если человек мало двигается и к вечеру начинает наедаться, то избыток калорий в виде жировых запасов, естественно, у нас откладываются», — пояснила Богданова.

Кроме того, поздний прием пищи может вызвать хаос в контроле уровня глюкозы, что повышает риск инсулинорезистентности и развития различных типов диабета. Также длительные перерывы между приемами пищи могут привести к перееданию вечером.

«Слишком долгие перерывы приводят к сильному голоду, из-за чего человек съедает много лишнего вечером», — отметила эксперт.

По мнению Богдановой, переедание вечером мешает развитию микробиоты тонкого кишечника, так как толстый кишечник должен быть освобожден во время сна.