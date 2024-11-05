Не только сыпь. Врач назвал первые симптомы опасного вируса Коксаки

Подхватившие вирус Коксаки люди пожаловались на боли в мышцах и повышение температуры. При появлении этих симптомов следует срочно обратиться к врачу, сказал RT терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Если человек заболел, надо быстро делать тест. Потому что это может быть тяжелая вещь. К тому же заметная сыпь, которую вызывает вирус Коксаки, может быть и при кори, и при ветрянке, и при других вирусных инфекциях», — сказал он.

Коксаки, по словам Жемчугова, относится к энтеровирусам и в народе носит название кишечного гриппа. Врач сообщил, что болезнь может передаваться как угодно, но чаще всего через воду и еду. Первыми симптомами он назвал повышение температуры тела, боль в мышцах, рвоту и диарею.

Подозрительная сыпь, повышение температуры и рвота появились у российских туристов в Турции. Еще несколько случаев заражения произошли в Москве, Краснодарском крае, Московской и Владимирской областях. Иммунолог Людмила Лапа предупредила, что вирус чреват сильнейшей миастенией.