Подхвативший вирус в Турции ребенок покрылся сыпью

Один из заразившихся вирусом в турецком отеле ребенок покрылся сыпью, сообщил Telegram-канал Shot. По его информации, высыпания появились на руках, ногах и во рту.
Авторы публикации отметили, что родители обнаружили высыпания на теле ребенка на второй день болезни. Общее состояние обострялось температурой 39 градусов — взрослые обратились в больницу. В тот же день госпитализировали еще несколько пациентов с похожими симптомами, но они дополнительно пожаловались на рвоту.
По данным Shot, ребенку стало лучше через несколько дней — помогли антибиотики и жаропонижающие средства.
Похожие сообщения приходили из Антальи. Местные власти сообщили, что не располагают данными об отравлениях или заражениях на курорте.
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