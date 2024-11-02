Подхвативший вирус в Турции ребенок покрылся сыпью

Shot: у подхватившего в Белеке вирус ребенка появилась сыпь во рту и на теле

Один из заразившихся вирусом в турецком отеле ребенок покрылся сыпью, сообщил Telegram-канал Shot . По его информации, высыпания появились на руках, ногах и во рту.

Авторы публикации отметили, что родители обнаружили высыпания на теле ребенка на второй день болезни. Общее состояние обострялось температурой 39 градусов — взрослые обратились в больницу. В тот же день госпитализировали еще несколько пациентов с похожими симптомами, но они дополнительно пожаловались на рвоту.

По данным Shot, ребенку стало лучше через несколько дней — помогли антибиотики и жаропонижающие средства.

Похожие сообщения приходили из Антальи. Местные власти сообщили, что не располагают данными об отравлениях или заражениях на курорте.