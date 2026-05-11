Не просто растяжение. Боль в спине связали со смертельно опасными заболеваниями

Daily Mail: обычная боль в спине может быть симптомом рака и болезней сердца

Анатомически спина связана с рядом систем организма, от сердечно-сосудистой до пищеварительной. Хроническая боль в этой области может свидетельствовать о раке поджелудочной железы и болезнях сердца, сообщил Daily Mail .

«При лечении пациентов с хронической болью в спине речь идет не только о позвоночнике», — заявил специалист по опорно-двигательному аппарату из Сиднейского технологического университета, профессор Замбелли Пинто.

По его мнению, не следует лечить спину исключительно обезболивающими. Она может быть связана с различными неинфекционными заболеваниями, например, дисбактериозом.

При этом состоянии оболочка кишечника истончается, фрагменты вредных бактерий попадают в кровоток и вызывают воспаление по всему организму. Страдают в том числе спинномозговые нервы, хрящи и суставы.

У больных раком поджелудочной железы из-за расположения этого органа боль может иррадиировать в спину. Медицинский директор Центра протонной терапии Иржи Кубеш сообщил, что пациенты с этим симптомом описывают его, как тупую боль, а не острую.

Болью в спине может проявляться стенокардия, особенно у женщин, пожилых людей и диабетиков. Кардиолог больницы Святого Варфоломея Оливер Гуттман сообщил, что дискомфорт в груди при этом отсутствует.

Сильная разрывная боль в спине появляется также при аневризме аорты. Гуттман предупредил, что это неотложное состояние, требующее срочной медпомощи.

