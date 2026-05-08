Ортопед назвал позы для сна, которые вредят позвоночнику

Ортопед Миллер: спать на животе и в позе эмбриона опасно для здоровья

Некоторые позы для сна способны навредить позвоночнику и усилить нагрузку на шею и поясницу. Об этом рассказал ортопед Лучано Миллер в интервью изданию Terra .

Одной из самых неудачных поз врач назвал сон на животе. В таком положении сжимается грудная клетка, затрудняется дыхание, а шея и спина долго остаются в неестественном положении.

Миллер также посоветовал с осторожностью относиться ко сну на спине. Такая поза подходит многим людям, но при болях в позвоночнике, ожирении, гипертонии и апноэ лучше выбрать другое положение.

Кроме того, специалист назвал вредной позу эмбриона. Сильное скручивание тела во время сна на боку сдавливает поясницу и слишком сильно искривляет позвоночник.

Врач добавил, что проблемы может вызвать и неправильно подобранная подушка. Если она оказывается слишком высокой или низкой, голова наклоняется в сторону, из-за чего увеличивается нагрузка на шейный отдел позвоночника.

Ранее американские исследователи пришли к выводу, что слишком продолжительный сон в дневное время у пожилых людей мог быть связан с повышенной вероятностью ранней смерти.