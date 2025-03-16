Названы три самых опасных продукта из супермаркета

От нарезанных фруктов, пророщенных зерен и молочных продуктов из магазина можно подцепить кишечную палочку и паразитов. Об этом сообщил Daily Mail .

Пищевой технолог Брайан Куока заявил, что нарезка манго, дыни и ананаса с гораздо большей вероятностью кишит вредными бактериями, чем целые фрукты. Через поврежденную кожицу в мякоть попадает E.coli, чреватая острым отравлением.

Из-за моды на все натуральное в магазинах появилось непастеризованное молоко. Куок заявил, что в нем содержится кампилобактер.

Сырые ростки тоже опасны, предупредил микробиолог из Университета Делавэра Кали Книль. Они растут в теплой и влажной среде без должной дезинфекции, поэтому содержат кишечную палочку, листерии и сальмонеллу.

Не только еда, но и косметика из магазина может нанести вред. Химик Надежда Елина сообщила, что при длительном хранении в кремах образуется бензол.