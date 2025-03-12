Химик Елина: бензол, содержащийся в кремах, может нанести вред

Воздействие бензола на человека опасно — любые концентрации этого вещества могут нанести вред здоровью. Об этом Life рассказала заместитель руководителя отдела клинической апробации и исследований косметической компании Estilab Надежда Елина.

Она напомнила, что это канцерогенное вещество намеренно не добавляется в косметические продукты. Его запрещено использовать в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Иногда в сырье могут содержаться следовые количества вещества, появившиеся в ходе производства или хранения. Для бензола установлена максимальная концентрация — 2 ppm, или 0,0002%.

Случай с La Roche-Posay не единичный: бензол ранее обнаружили в некоторых дезодорантах, антиперспирантах и солнцезащитных кремах, а в 2024 году — в лекарственных средствах для лечения акне.

Оказаться в косметике бензол мог по следующим причинам: его использовали в качестве растворителя при производстве сырья, нарушение условий хранения или транспортировки может привести к образованию бензола, сообщила химик.

Ранее СМИ писали, что в креме по уходу за кожей La Roche-Posay было выявлен бензол.