В Екатеринбурге почти 30 студентов попали в больницу с отравлением

Студенты специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) в Екатеринбурге подхватили кишечную инфекцию. О происшествии сообщили в Минздраве Свердловской области .

Случаи массового заболевания зафиксированы среди учеников, которые живут в общежитии на улице Данилы Зверева. Врачи диагностировали острый гастроэнтерит у 30 подростков в возрасте от 16 до 18 лет и одного взрослого.

Большей части заболевших — 28 людям — потребовалась госпитализация. На месте также работают пять бригад скорой медицинской помощи и врач-инфекционист Территориального центра медицины катастроф Свердловской области.

«В настоящее время состояние пациентов медики оценивают как близкое к удовлетворительному. Всю необходимую медицинскую помощь учащиеся получают в полном объеме», — добавили в местном Минздраве.

По данным E1.RU сообщил, что отравившиеся ученики находятся в разном состоянии. Часть из них лежит под капельницами, кто-то получает необходимую медицинскую помощь в общежитии или дома.

«Из симптомов: тошнота, рвота, диарея, температура», — добавил источник издания.

По информации Telegram-канала Shot, незадолго до массового отравления в столовой учебного заведения сменился подрядчик. Родители и студенты стали жаловаться на ухудшение качества питания. Накануне отравления ученикам подавали куриный суп, пюре с котлетой и булочкой. Сейчас СУНЦ УрФУ перевели на дистанционное обучение.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что сотрудники правоохранительных органов организовали проверку в столовой СУНЦ и на предприятии, которое организует там питание.

«В настоящее время специалисты уточняют число заболевших, обстоятельства произошедшего и обследуют учреждение», — добавили в местном Управлении Роспотребнадзора.

На прошлой неделе шесть школьников из Красноармейска попали в больницу после отравления соевыми палочками из тренда в TikTok.