Названы симптомы, когда нужно срочно вызвать скорую при повышении давления

Если при повышении артериального давления появится боль в грудной клетке или произойдет онемение лица, то следует срочно вызвать скорую помощь. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала главный специалист по направлению «кардиология» одной из сети клиник Татьяна Куприй.

Врач предупредила, что при повышенном давлении следует вызвать скорую помощь, если появились такие симптомы, как боль в грудной клетке, головокружение, спутанность речи, онемение лица, рук или ног. При этом неважно, какие цифры на тонометре.

До этого Куприй объяснила, при каких условиях у здорового человека может повыситься давление. Она предупредила, что такое возможно при недостатке сна, стрессе, злоупотреблении кофеином и никотином. Снизить давление можно попытаться дома, если успокоиться и занять удобную позу, посидев так 20 минут.

Ранее заведующая первым терапевтическим отделением клиники «Будь Здоров» Татьяна Галеева рекомендовала людям после 60 лет заниматься скандинавской ходьбой. Она отмечала, что пробежки может привести к обострению заболеваний и даже обернуться гипертоническим кризом или инсультом, если имеются патологии сердечно-сосудистой системы