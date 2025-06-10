Врач Галеева посоветовала отказаться от пробежек после 60 лет
Заведующая первым терапевтическим отделением клиники «Будь Здоров» Татьяна Галеева сообщила «Газете.ru», что после 60 лет рекомендуется отказаться от бега и выбрать другой вид физической активности, например скандинавскую ходьбу.
По словам медика, к 60 годам у пациентов могут появиться различные заболевания сердечно-сосудистой системы. При интенсивных занятиях патологии способны обернуться серьезными осложнениями. Среди них — инсульт, инфаркт, гипертонический криз, нарушение ритма и тромбозы разной локализации.
«Также нельзя не учитывать развитие поражения костной системы такими заболеваниями, как остеоартроз, остеопороз. В первом случае бег может привести к обострению заболевания», — заявила специалист.
Врач добавила, что противопоказаниями могут стать некомпенсированные гормональные нарушения со стороны щитовидной железы.