Врач раскрыл, как снизить давление без лекарств в домашних условиях

Давление у здорового человека может повыситься по разным причинам, начиная со стресса и злоупотребления кофеином и заканчивая недостатком сна. Об этом NEWS.ru рассказала главный специалист по направлению «кардиология» одной из сети клиник Татьяна Куприй.

«В такой ситуации первым делом необходимо успокоиться, приглушить свет, приоткрыть окно, сесть в удобную позу, расстегнув воротник, ремень. В таком положении посидеть 20 минут и затем перемерить давление», — сказала врач.

Кроме того, следует проветрить помещение. Если же давление не снижается, то можно принять выписанные врачом лекарственные препараты. Когда и это не помогает, то следует обратиться за помощью к медикам.

Ранее ученые обнаружили связь между развитием гипертонии и активацией участка головного мозга, отвечающего за контроль дыхания. Они выяснили, что при сужении в этой области кровеносных сосудов начинает повышаться давление.