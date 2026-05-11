Названы пять главных болезней пожилых людей

Врач Ткачева: на старение организма указывают такие болезни, как рак и ХОБЛ

В число заболеваний, свидетельствующих о старении организма, входят сахарный диабет второго типа и хроническая обструктивная болезнь легких. Об этом ТАСС рассказала главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

«Когда мы видим, например, сердечно-сосудистые заболевания именно атеросклеротического генеза или онкологическое заболевание, или хроническую обструктивную болезнь легких, или заболевание костно-мышечной системы, или сахарный диабет второго типа, тогда мы можем говорить, что это клиническое проявление болезни старения», — пояснила она.

Врач отметила, что эти признаки можно заметить где-то в возрасте 60 лет, но о старении организма могут говорить и другие. Например, ослабление мышц или ухудшение концентрации внимания. Процесс старения запускается после 25-30 лет, когда организм уже достиг своего пика.

