Нарушения сна в пожилом возрасте связали с риском слабоумия

Сон может меняться с возрастом и это нормальное явление, так как биологические часы тоже изменяются. Но в ряде случаев поверхностный сон может сигнализировать о возникновении когнитивных нарушений, сообщил журнал Medical Xpress .

Пожилые люди начинают чаще засыпать днем и раньше просыпаться ночью, так как их мозг получает менее четкие сигналы о том, когда нужно спать, а когда бодрствовать. У них сохраняется потребность в ночном отдыхе, но становится проблематично поддерживать глубокий и непрерывный сон.

«На глубокий сон, необходимый для восстановления мозга, также напрямую влияют структурные изменения в мозге. Эта фаза сна происходит в основном в лобных долях, которые с возрастом становятся тоньше и теряют связи с другими областями мозга», — отметили авторы статьи.

Сигналы отвечающих за сон нейронов начинают передаваться менее эффективно и в результате сон становится более фрагментарным и менее восстанавливающим. Кроме того, на этом этапе жизни могут проявиться такие нарушения, как бессонница и обструктивное апноэ.

Если же нарушения сна сочетаются с проблемами с памятью, вниманием или обучаемостью, то это может указывать на ранние стадии нейродегенеративных процессов (болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, боковой амиотрофический склероз и другие).

Ранее ученые из Саннибрукского центра медицинских наук выяснили, что частые пробуждения по ночам запускают разрушительные процессы в сосудах головного мозга.