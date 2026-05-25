Названы первые признаки лихорадки Эбола

Первые признаки лихорадки Эбола схожи с обычным гриппом, но затем к ним присоединяется геморрагический синдром. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

«Изначально это какие-то подкожные кровоизлияния, а затем уже внутренние кровотечения — кишечные, маточные кровотечения с развитием ДВС-синдрома», — уточнила она.

Врач напомнила, что возбудитель болезни передается при контакте с биологическими жидкостями зараженного человека. Протекает заболевание достаточно тяжело, нередки летальные исходы.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на глобальном уровне риск распространения лихорадки Эбола в организации оценивают как низкий. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в России такого риска нет.