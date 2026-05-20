В ВОЗ оценили риски распространения вируса Эбола в мире

Всемирная организация здравоохранения оценила риск распространения лихорадки Эбола в мире как низкий. Об этом на пресс-конференции в Женеве заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, его слова передало РИА «Новости» .

«Мы оцениваем риск как высокий на региональном и национальном уровнях, но как низкий на глобальном уровне», — сказал Гебрейесус.

Сейчас известно о более чем 600 подозреваемых случаях заражения и 139 подозреваемых случаях смерти от лихорадки Эбола. В организации отметили, что число случаев продолжит расти.

Человечество находится на грани новой глобальной пандемии. Вспышки инфекционных заболеваний происходят все чаще, отметили в отчете Глобального совета по мониторингу готовности ВОЗ и Всемирного банка. Новая пандемия может оказаться гораздо опаснее предыдущих кризисов.