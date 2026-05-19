Мурашко не увидел причин для распространения вируса Эбола в России

Угрозы распространения вируса Эбола в России не существует. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава ведомства находится в Женеве на 79–1 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В ходе визита министр встретился с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, с которым обсудил поставки российских вакцин в Демократическую Республику Конго и Уганду, где произошла вспышка опасного заболевания.

«В России риска нет», — заявил Мурашко, отвечая на вопрос о возможности распространения лихорадки Эбола.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения объявили, что в странах Африки появился новый штамм лихорадки Эбола Bundibugyo.

Из-за быстрого распространения ВОЗ объявила в Демократической Республике Конго и Уганде режим чрезвычайной ситуации международного значения.

Во вторник, 19 мая, Гебрейесус заявил, что общее число подозреваемых в заражении лихорадкой Эбола достигло 500 человек. Более 130 подозреваемых в носительстве возбудителя скончались.

По словам главы ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго составило 30 человек, двое заболевших находятся в Уганде, а еще одного зараженного американца доставили на лечение в Германию.