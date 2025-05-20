Названы первые признаки болезни Альцгеймера

Когнитивные нарушения назвали главным признаком, указывающим на болезнь Альцгеймера. Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказал невролог Европейского медицинского центра Константин Махинов.

По словам врача, у человека могут возникнуть проблемы с памятью, причем имеются определенные закономерности в этом процессе.

Память можно представить в виде ленты, где началом будет момент рождения, а концом — текущие события. При болезни Альцгеймера сначала забываются те, которые недавно произошли. Человек может испытывать трудности с подбором слов при разговоре, терять вещи.

«Таким образом, навыки и воспоминания, приобретенные в начале жизни, сохраняются максимально долго, и пациент длительное время может быть компенсирован», — объяснил специалист.

Махинов уточнил, что болезнь диагностирует специалист на амбулаторном приеме. Проводятся когнитивные тесты, используются лабораторные методы, а также МРТ и ПЭТ-сканирование.

Он посоветовал как можно раньше обратиться к врачам, чтобы начать амилоид-таргетную терапию. Уже разработаны препараты, значительно замедляющие прогрессирование болезни на 25-30% при использовании на ранних стадиях.

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