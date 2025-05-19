Врач Гусева: бактерии, вызывающие пародонтит, разрушают ткани десны

Врач, доцент кафедры терапевтической стоматологии Пироговского университета, кандидат медицинских наук Ольга Гусева поделилась с «Газетой.Ru» информацией о том, что бактерии, провоцирующие воспаление десен, могут стать причиной воспаления сердечной мышцы и других заболеваний.

Среди наиболее распространенных стоматологических проблем — кариес и пародонтит (воспаление тканей вокруг зуба). Главная причина их возникновения — микроорганизмы, в числе которых Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tanerella forsythia и другие.

«Бактерии, вызывающие пародонтит, разрушают ткани десны. Это позволяет им проникнуть в сосудистую сеть и распространиться по организму. Так бактерии и их побочные продукты вместе с током крови попадают к сердцу, почкам и другим органам», — объяснила врач.

Она добавила, что присутствие этих бактерий в кровотоке может привести к увеличению риска развития ишемической болезни сердца.

Микроорганизмы, которые обнаруживаются при пародонтите, могут способствовать развитию не только патологий сердечно-сосудистой системы, но и сахарного диабета, пиелонефрита, ревматоидного артрита, болезни Альцгеймера, рака ротовой полости, пищевода, кишечника. Кроме того, они могут стать причиной невынашивания беременности.