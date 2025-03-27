Названы неочевидные симптомы проблем с щитовидной железой

Врач Бинатова: выпадение волос может указывать на проблемы с щитовидной железой

Отеки, анемия и выпадение волос могут указывать на проблемы с щитовидной железой. Врач-диетолог, эндокринолог «СМ-Клиника» Эльвина Бинатова сообщила об этом «Известиям» .

По ее словам, пациенты часто списывают ломкость ногтей, сухость кожи и выпадение волос на нехватку витаминов и лечат БАДами. Но это неправильный подход. Бинатова посоветовала обратиться к врачу.

«Если выявлена анемия, не стоит сразу начинать прием железосодержащих препаратов. Важно пройти комплексное обследование, ведь анемия может быть связана не только с нехваткой железа, но и с нарушением работы щитовидной железы, в частности с уровнем гормонов ТТГ и Т4», — сказала она.

Сложности с зачатием у женщин, по словам эндокринолога, могут быть связаны с гипотиреозом. Сбои в работе щитовидной железы вызывают отеки.

Для профилактики этих заболеваний нужно есть семечки. Диетолог Екатерина Шебедя объяснила их действие высоким содержанием магния и селена.