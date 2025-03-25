Диетолог Шебедя: семечки полезны для нервной системы и щитовидной железы

Диетолог Екатерина Шебедя сообщила, что семечки могут стать полезным дополнением к рациону. Они содержат витамины группы B, E и K, фосфор, цинк, калий и железо, отметила эксперт в беседе с Ura.ru .

По ее словам, разнообразие нутриентов в составе продукта поддерживает организм. Так, витамин Е и флавоноиды, являющиеся антиоксидантами, снижают риск различных заболеваний, заявила медик.

«В семечках довольно высокое содержание магния и селена, что помогает поддерживать здоровую функцию нервной системы и щитовидной железы», — отметила специалист.

Шебедя посоветовала употреблять не более 20–40 граммов очищенных семян в день, добавил RT.