Названы два простых способа проверить арбуз на нитраты

Высокую концентрацию нитратов в арбузе можно определить по мякоти с использованием йода и воды. Употребление обогащенной солями азотной кислоты ягоды может привести к отравлению. Об этом доктор сельскохозяйственных наук, доцент, заведующая кафедрой «ХимБиотех» Московского политеха Нина Мясищева сообщила «Газете.ru» .

«Бросьте кусочек мякоти в стакан с водой. Если вода просто помутнеет — это норма. Если она окрасится в розовый или красный цвет — лучше отказаться от такого арбуза», — рассказала Мясищева.

Можно также капнуть йодом на срез арбуза. Если пятнышко посинеет, то концентрация нитратов превышена. Мясищева предупредила, что употребление ягоды с более 60 миллиграммами нитратов на килограмм чревато диареей, рвотой, головокружением и сонливостью.

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