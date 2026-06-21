Арбуз нужно выбирать по внешнему виду и на простукивание. Лучше купить ягоду без трещин, привезенную из близлежащих стран. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Роскачества.

Корка зрелого арбуза должна быть свежей и матовой с четким рисунком и ярко-желтым земляным пятном. При ударе послышится не слишком звонкий, но и не глухой звук. Важно обратить внимание на страну выращивания, так как чем короче путь до прилавка, тем выше вероятность, что ягоду сняли уже созревшей.

Сухую плодоножку собеседник агентства назвал не самым надежным фактором. За три-четыре дня доставки она могла подсохнуть даже у незрелого арбуза.

«Покупать арбузы с трещинами, проколами или надрезами категорически не рекомендуется. Через повреждения кожуры микроорганизмы мгновенно попадают в сладкую влажную среду», — сообщил специалист.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин отнес арбузы к одному из самых распространенных источников отравления летом. Он портится даже в холодильнике.