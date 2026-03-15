Названы диагнозы, при которых нельзя есть капусту

Врач Чистик: уберите капусту из рациона при гастрите, язве и панкреатите

В России капуста всегда была одним из самых популярных продуктов, она полезна для организма и цены на нее демократические. Но людям с болезнями ЖКТ она противопоказана, рассказала РИА «Новости» врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

«Капусту нельзя при болезнях кишечника — энтероколите, колите, а также панкреатите, гастрите и язве из-за клетчатки, вызывающей вздутие», — пояснила она.

При чрезмерном газообразовании и метеоризме следует также ограничить ее употребление.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что включение капусты в рацион поможет поддерживать здоровье микробиома, а также способствует долголетию.

Кандидат медицинских наук, врач и клинический фармаколог Татьяна Молостова советовала сочетать красное мясо с квашеной капустой, так как это помогает лучшему усвоению таких микроэлементов, как цинк и железо.