Врач Молостова рассказала о положительном влиянии квашеной капусты на уровень железа

Кандидат медицинских наук, врач и клинический фармаколог Татьяна Молостова в интервью « Радио 1 » поделилась важной информацией о витаминах, необходимых россиянам в зимний период.

По словам эксперта, витамин D особенно важен зимой, так как с октября по апрель его синтез в организме не происходит из-за недостатка ультрафиолетовых лучей. С продуктами питания витамин D поступает в минимальных количествах, поэтому профилактическую дозировку лучше подбирать после анализа.

Для нормальной работы иммунной системы также необходимы железо и цинк. Они лучше всего усваиваются из продуктов животного происхождения. Молостова рекомендовала сочетать красное мясо с источниками витамина C, например с квашеной капустой, так как кислая среда стимулирует выработку желудочного сока и улучшает усвоение микроэлементов, добавил сайт vse42.ru.