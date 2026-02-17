Врач Дианова рассказала, что капуста в рационе поможет продлить жизнь

Гастроэнтеролог Нурия Дианова поделилась с «Абзацем» мнением о пользе капусты для здоровья.

По ее словам, сам по себе овощ не обладает компонентами, которые напрямую способствуют омоложению, однако его регулярное употребление может положительно влиять на самочувствие человека в рамках растительной диеты.

«Долголетие нам дарят диетические стили питания, в которых преобладает растительная пища. <...> Наличие в рационе овощей, в том числе капусты, при правильном ее количестве и как часть стратегии, способно продлевать жизнь», — подчеркнула врач.

Она отметила, что капуста содержит большое количество клетчатки при низкой калорийности и помогает поддерживать здоровье микробиома.