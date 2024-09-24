Названо неожиданное лекарство от гипертонии

Врач Мясников: для снижения давления нужно завести собаку или кошку

Для снижения артериального давления нужно завести себе домашнего питомца. Об этом в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил врач Александр Мясников.

Рассуждая о борьбе с высоким давлением, он вспомнил об эпизоде из своего детства.

«Я маленький, иду по птичьему рынку, мужик кричит: „Лекарство от гипертонии продаю“, а у него в коробке котята», — отметил Мясников.

По словам доктора, давление приходит в норму благодаря положительным эмоциям, которые могут подарить домашние животные. Прежде всего из-за того, что они заставляют двигаться, ведь с ними нужно гулять.

Также Мясников рассказал, что наличие домашних питомцев — это постоянное, позитивное общение, даже «когда что-то раздражает». По мнению врача, наличие кошки или собаки может снизить на треть дозировку лекарств от гипертонии.

Нутрициолог Ксения Глинкина ранее посоветовала тем, кто страдает повышенным давлением и холестерином, разнообразить свой рацион голубикой.