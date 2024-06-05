Нутрициолог Глинкина посоветовала есть голубику для снижения холестерина и давления

Нутрициолог, сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Глинкина (Черная) в беседе с изданием «Страсти» посоветовала россиянам, кто страдает повышенным давлением и холестерином, включить в рацион голубику.

По словам эксперта, эта ягода богата витаминами, минералами, антиоксидантами и имеет множество положительных эффектов. Наличие антоцианов в составе влияет на снижение риска развития болезней сердца и рака.

Чтобы не нанести вред организму, важно соблюдать нормы потребления ягоды — не более 25-30 граммов в сутки, добавила нутрициолог.