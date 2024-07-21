Названо допустимое количество яиц на завтрак

Эндокринолог Кондратова рекомендовала съедать на завтрак не больше трех яиц

На завтрак можно употреблять куриные яйца, но не стоит их переедать. Достаточно двух или трех, причем при их приготовлении не нужно использовать жир или растительное масло. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением Одинцовской областной больницы Марина Кондратова.

«На завтрак следует употреблять яйца, но в ограниченном количестве — две или три штуки. Соответственно, приготовленные без использования растительного масла и жира», — рассказала врач.

Специалист также порекомендовала есть на завтрак каши. При их приготовлении нужно использовать крупы, которые готовятся минимум 14-20 минут.

До этого врач-диетолог Анна Басова посетовала родителям кормить детей летом несладкими молочными продуктами и яйцами, а в качестве перекуса — овощами и фруктами.

Ранее врач-диетолог Анастасия Тараско рассказала, что укрепить иммунитет можно, если регулярно употреблять в пищу рыбу, бобовые, яйца и тофу, а также не забывать про цельные злаки, содержащие много клетчатки.