Диетолог Тараско рассказала, что рыба и бобовые способствуют укреплению иммуниета

Иммунитет человека во многом зависит от его питания, поэтому стоит добавить в рацион определенные продукты. Об этом «Подмосковью сегодня» рассказала врач-диетолог Анастасия Тараско.

Она посоветовала регулярно есть тофу, бобовые яйца и рыбу. Именно эти продукты способствуют укреплению защитной функции организма.

«Важно не забывать про цельные злаки, например гречку или булгур. В них содержится много клетчатки. Она нужна для адекватной работы нашего микробиома», — подчеркнула врач.

Кроме того, не стоит пренебрегать картофелем и апельсинам, а также гранатами, морковью, персиками. Они содержат необходимые человеку витамины С и В, добавил RT.

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