Диетолог Басова рассказала, что летом лучше всего кормить детей яйцами и несладкими йогуртами

Врач-диетолог Анна Басова в разговоре с изданием РИАМО посоветовала родителям кормить детей летом яйцами и несладкими молочными продуктами. Как заметила медик, растущий организм должен получать достаточное количество белка.
Что касается молочных продуктов, самыми полезными диетолог назвала молоко, сыр и йогурт.
«Эти продукты обязательно должны присутствовать в рационе ребенка», — процитировал сайт kp.ru Басову.
В качестве перекуса можно предлагать детям овощи и фрукты: они обеспечат организм необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой.