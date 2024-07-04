Диетолог Басова рассказала, что летом лучше всего кормить детей яйцами и несладкими йогуртами

Врач-диетолог Анна Басова в разговоре с изданием РИАМО посоветовала родителям кормить детей летом яйцами и несладкими молочными продуктами. Как заметила медик, растущий организм должен получать достаточное количество белка.

Что касается молочных продуктов, самыми полезными диетолог назвала молоко, сыр и йогурт.

«Эти продукты обязательно должны присутствовать в рационе ребенка», — процитировал сайт kp.ru Басову.

В качестве перекуса можно предлагать детям овощи и фрукты: они обеспечат организм необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой.

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