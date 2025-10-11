Названа черта характера, которая может говорить о раке мозга

Внезапно изменившийся характер у жителя Великобритании Марка Гаррея, как позже выяснилось, оказался первым симптомом рака мозга. Об этом сообщило издание The Sun .

«Его добродушные жалобы стали тем, над чем всегда смеялась наша семья, и мы все вместе радовались этому. Но то, что когда-то было безобидным или даже ласковым, стало жестче: он становился все более критичным и вспыльчивым», — рассказала его супруга Джин.

Женщина отметила, что сначала они списывали все это на возраст, ведь мужчине было 70 лет. Никто и не думал, что он может быть тяжело болен.

Позже Марк стал жаловаться, что в его голове звучит музыка, у него появились судороги. Компьютерная томография выявила у него глиобластому. Это опасная и злокачественная форма опухоли мозга, отличающаяся агрессивным развитием.

Гаррею провели лучевую и химиотерапию, но безуспешно. Мужчина скончался.

Ранее ученые из Университета Флориды заявили о создании инновационного препарата от всех типов рака, включая опухоли головного мозга.