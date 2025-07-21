Американские ученые из Университета Флориды заявили о создании новой противораковой мРНК-вакцины. Исследования показали, что инновационное лекарство избавит пациентов от химиотерапии и хирургического вмешательства, написало изадние New Atlas.
Экспериментальная вакцина помогает иммунной системе бороться с раком без воздействия на конкретный тип опухоли. В доклинических экспериментах применение нового препарата полностью уничтожило рак мозга и другие типы опухолей без дополнительного лечения.
На создание лекарства ученых вдохновила вакцина от COVID-19, у них похожие формулы. Принципиальное отличие — вместо кодирования вирусного белка вакцина посылает иммунной системе сигнал для объединения иммунных клеток.
«Это ключевой момент в развитии иммунотерапии рака. Результаты закладывают основу для универсальной борьбы с раком, которая не основана на индивидуальном подходе для каждого отдельного пациента», — заявили авторы.
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Ученые из Университета Флориды заявили о создании лекарства от всех типов рака
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