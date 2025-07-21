Ученые из Университета Флориды заявили о создании лекарства от всех типов рака

Американские ученые из Университета Флориды заявили о создании новой противораковой мРНК-вакцины. Исследования показали, что инновационное лекарство избавит пациентов от химиотерапии и хирургического вмешательства, написало изадние New Atlas .

Экспериментальная вакцина помогает иммунной системе бороться с раком без воздействия на конкретный тип опухоли. В доклинических экспериментах применение нового препарата полностью уничтожило рак мозга и другие типы опухолей без дополнительного лечения.

На создание лекарства ученых вдохновила вакцина от COVID-19, у них похожие формулы. Принципиальное отличие — вместо кодирования вирусного белка вакцина посылает иммунной системе сигнал для объединения иммунных клеток.

«Это ключевой момент в развитии иммунотерапии рака. Результаты закладывают основу для универсальной борьбы с раком, которая не основана на индивидуальном подходе для каждого отдельного пациента», — заявили авторы.