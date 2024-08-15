Назван возраст, при котором организм резко стареет

В организме человека по мере старения дважды происходят резкие биомолекулярные сдвиги, которые приводят к резкому ухудшению самочувствия. Американские ученые сообщили о рубежах примерно в 40 и 60 лет. Результаты исследования опубликовала пресс-служба медицинской школы Стэнфордского университета.

«Мы не просто постепенно меняемся с течением времени, есть некоторые действительно резкие изменения. Оказывается, середина 40 лет — это время резких изменений, как и начало 60», — сказал профессор Майкл Снайдер.

Авторы исследования изучили различные молекулы, бактерии, вирусы и грибки в организме людей в возрасте от 25 до 75 лет. Они выяснили, что их количество менялось не постепенно, в хронологическом порядке, а двумя резкими скачками в 44 года и 60 лет. Эти биомолекулярные сдвиги отражались на иммунитете, состоянии сердца и сосудов.

Старение мозга можно замедлить, сообщили ученые из Университета Небраски. Они пришли к выводу, что для этого нужно есть больше кукурузы, шпината и капусты.