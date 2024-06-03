Ученые выяснили, какие продукты тормозят старение мозга

Шпинат, капуста и кукуруза могут замедлить старение мозга. Об этом заявили ученые из Университета Небраски в Линкольне и Иллинойсе в материале для Nature Aging .

«Исследование выявило конкретный профиль питательных веществ, которые могут способствовать здоровому старению мозга», — сообщили в материале.

Специалисты выяснили, что к этим веществам относятся эйкозапентаеновая и липоевая кислоты. Они содержатся в рыбе, семенах льна, подсолнечных, тыквенных семечках и грецких орехах.

Также три разных каротиноида и фитопигменты, придающие многим фруктам и овощам характерный цвет, положительно влияют на состояние мозга.

«Продукты, богатые каротиноидами, включают шпинат, капусту, кукурузу, сладкий перец (красный, зеленый или желтый), помидоры, арбуз, грейпфрут, дыню, брокколи и морковь», — рассказали специалисты.

Ранее ученые выяснили, что частое употребление лосося положительно сказывается на уровне холестерина в крови. Для достижения заметного результата эту рыбу нужно есть два-четыре раза в неделю.

Еще специалисты узнали, какие продукты полезны для сна. Это оказались киви, ягоды, грецкие орехи, миндаль и бананы.