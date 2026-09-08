Назван витамин, снижающий риск развития жировой болезни печени

Высокий уровень витамина D в крови оказался связан с меньшей вероятностью развития метаболически ассоциированной жировой болезни печени (MASLD). К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие исследование в журнале Frontiers in Nutrition .

Авторы работы изучили данные 35 468 взрослых, которые проходили медицинские обследования в Китае с 2022 по 2025 год. Результаты УЗИ печени были доступны для 29 452 участников. Признаки заболевания обнаружили у 36,1% обследованных.

Исследователи сопоставили концентрацию витамина D с состоянием печени и показателями обмена веществ. После учета возраста, пола, индекса массы тела, уровней триглицеридов, холестерина, глюкозы и мочевой кислоты связь сохранилась. Каждые дополнительные 10 наномоль/литр витамина D соответствовали примерно 7% снижению вероятности MASLD.

Около 38% выявленной связи ученые объяснили метаболическими факторами, прежде всего уровнем триглицеридов, холестерина липопротеинов высокой плотности и массой тела.

Авторы подчеркнули, что исследование имело наблюдательный и одномоментный характер. Поэтому оно не доказывает, что витамин D защищает печень от заболевания.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина рекомендовала осенью добавить в меню печень трески, жирные сорта рыбы и молочные продукты: по ее словам, все они богаты витамином D.