360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Назван витамин, снижающий риск развития жировой болезни печени

    Frontiers in Nutrition: витамин D связали с низким риском жировой болезни печени

    IMAGO/Zoonar.com/Evgeniia Gordee
    Фото: IMAGO/Zoonar.com/Evgeniia Gordee/www.globallookpress.com

    Высокий уровень витамина D в крови оказался связан с меньшей вероятностью развития метаболически ассоциированной жировой болезни печени (MASLD). К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие исследование в журнале Frontiers in Nutrition.

    Авторы работы изучили данные 35 468 взрослых, которые проходили медицинские обследования в Китае с 2022 по 2025 год. Результаты УЗИ печени были доступны для 29 452 участников. Признаки заболевания обнаружили у 36,1% обследованных.

    Исследователи сопоставили концентрацию витамина D с состоянием печени и показателями обмена веществ. После учета возраста, пола, индекса массы тела, уровней триглицеридов, холестерина, глюкозы и мочевой кислоты связь сохранилась. Каждые дополнительные 10 наномоль/литр витамина D соответствовали примерно 7% снижению вероятности MASLD.

    Около 38% выявленной связи ученые объяснили метаболическими факторами, прежде всего уровнем триглицеридов, холестерина липопротеинов высокой плотности и массой тела.

    Авторы подчеркнули, что исследование имело наблюдательный и одномоментный характер. Поэтому оно не доказывает, что витамин D защищает печень от заболевания.

    Ранее врач-диетолог Марият Мухина рекомендовала осенью добавить в меню печень трески, жирные сорта рыбы и молочные продукты: по ее словам, все они богаты витамином D.