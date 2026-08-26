Диетолог Мухина назвала печень трески источником витамина D

Мухина рассказала, что витамин D содержится во всех продуктах животного происхождения, включая молочные жиры. Самым богатым источником она назвала печень трески.

«Но самое большое количество данного витамина содержится в печени трески. Это достаточно доступный у нас продукт. Ее можно использовать в салатах, делать намазки с использованием яиц, лука и зелени», — сказала Мухина.

По словам специалиста, одна столовая ложка печени трески содержит суточную норму витамина D, а также витаминов A и E. Витамин D также есть в жирной рыбе, в том числе сельди, и в икре, включая щучью.

Мухина добавила, что этот витамин содержится в твороге, сметане, сыре и других молочных продуктах. В орехах его количество меньше.