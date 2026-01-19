Назван топ-5 продуктов для улучшения работы мозга

Высокую работоспособность головного мозга можно поддержать, если сбалансированно питаться, употребляя, в частности, жирную рыбу и грецкие орехи. Об этом РИА «Новости» рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

«Мозгу нужны жирная рыба, яйца, ягоды и темный шоколад — все, что улучшает микроциркуляцию и питание нейронов», — сказал врач.

Мартынов посоветовал также употреблять грецкие орехи, которые особенно полезны. Они смогут улучшить работу головного мозга благодаря содержанию в них магния, омеги-3 и антиоксидантов.

Ранее диетолог Людмила Денисенко рассказала, что всего 20-30 граммов шоколада в день помогут справиться со стрессом и поднять настроение. Ягоды и оливковое масло, содержащие антиоксиданты и омегу-3, — стабилизируют эмоциональное состояние и поддержат работу мозга.

До этого диетолог Дарья Русакова сообщала, что включение миндаля и натурального кофе в рацион помогут улучшить работу мозга.