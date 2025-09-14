Диетолог Русакова рассказала, что миндаль, яйца и кофеин помогают улучшить концентрацию

Врач-диетолог Дарья Русакова в разговоре с сайтом «Москва 24» поделилась списком продуктов, которые могут помочь улучшить работу мозга, повысить концентрацию и защитить нервные клетки от стресса.

Как отметила специалист, для поддержания ясности ума и концентрации внимания важно не только следить за режимом отдыха, но и правильно подбирать рацион. Доктор рекомендовала включать в питание миндаль и натуральный кофе. Это идеальный перекус, который помогает улучшить работу мозга. Миндаль богат витаминами B6, B9 и E, а кофеин стимулирует центральную нервную систему, отметило радио «Комсомольская правда».

Жирная рыба и грецкие орехи являются источниками омега-3 жирных кислот, которые улучшают передачу сигналов между нейронами. Черника и темный шоколад богаты антиоксидантами, которые усиливают кровоток и защищают мозг от последствий стресса.

Яйца и авокадо — насыщены витаминами группы B, которые поддерживают формирование миелиновых оболочек нервных волокон и способствуют выработке ацетилхолина, подчеркнула Русакова.