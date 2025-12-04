Диетолог Денисенко отметила, что всего 20–30 граммов шоколада в день помогают справиться со стрессом

Декабрь часто становится временем, когда стресс достигает пика из-за дедлайнов, подготовки к праздникам и усталости. Однако правильно подобранный рацион может помочь справиться с этими трудностями. Врач-диетолог Людмила Денисенко поделилась с KP.RU советами по питанию в конце года.

«На первое место я бы поставила шоколад — самый очевидный продукт. Это вам любая женщина подтвердит. Но и ученые тоже говорят, что всего 20–30 граммов в день (а это примерно 5 квадратиков из плитки) помогают справиться со стрессом и увеличивают выработку эндорфинов, веществ, которые «приподнимают» настроение», — отметила диетолог.

В этот период особенно важно уделять внимание продуктам, поддерживающим нервную систему. Травяные чаи помогают снизить тревожность и улучшить качество сна. Также полезными будут сельдерей, капуста и жирная рыба, которые способствуют уменьшению стресса, улучшению работы сердца и поднятию настроения.

Не стоит забывать о ягодах и оливковом масле. Антиоксиданты и Омега-3 в их составе помогают бороться с хронической усталостью, поддерживают работу мозга и стабилизируют эмоциональное состояние.