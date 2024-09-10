Назван самый опасный для здоровья режим дня

Ученые из Лейденского университета пришли к выводу, что у людей, которые ложатся спать поздно, повышается риск развития сахарного диабета второго типа. Результаты исследования разместили в журнале Diabetologia .

Участников эксперимента разделили на группы в зависимости от распорядка дня. К первому, «раннему», хронотипу отнесли людей, привыкших рано вставать и засыпать. Ко второму, «промежуточному», причислили добровольцев, которые вставали поздно и ложились спать до 12 ночи. В третьей группе оказались так называемые «полуночники».

У всех участников измерили индекс массы тела и окружность талии, а у отдельной группы оценили количество висцерального и накопленного в печени жира. После этого за ними наблюдали на протяжении 6,6 года. За этот период у 225 человек выявили сахарный диабет второго типа.

У людей с поздним хронотипом риск развития этого заболевания был на 46% выше по сравнению с промежуточным. Ученые предположили, что поздний отход ко сну приводит к смещению циркадных ритмов, что и способствует нарушению обмена веществ.

Кардиолог Алина Шарина ранее напомнила о том, как важно отказаться от вредных привычек и наладить питание. Это поможет сохранить здоровье сосудов после 50 лет.