Кардиолог Шарина: сокращение соли в рационе и режим сна помогут сохранить здоровье сосудов после 50 лет

Кардиолог Алина Шарина рассказала, как сохранить здоровье сосудов после 50 лет. Важно отказаться от вредных привычек, наладить питание и увеличить физическую активность, передала «Вечерняя Москва».

Врач также посоветовала уменьшить количество потребляемой соли. Норма в день — 5 граммов. Более высокие показатели существенно увеличивают риски появления сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам медика, необходимо уделять внимание и режиму сна. Качественный ночной отдых способствует восстановлению организма и снижает уровень стресса.