Кардиолог Шарина: сокращение соли в рационе и режим сна помогут сохранить здоровье сосудов после 50 лет
Кардиолог Алина Шарина рассказала, как сохранить здоровье сосудов после 50 лет. Важно отказаться от вредных привычек, наладить питание и увеличить физическую активность, передала «Вечерняя Москва».
Врач также посоветовала уменьшить количество потребляемой соли. Норма в день — 5 граммов. Более высокие показатели существенно увеличивают риски появления сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам медика, необходимо уделять внимание и режиму сна. Качественный ночной отдых способствует восстановлению организма и снижает уровень стресса.
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