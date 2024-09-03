Кардиолог Шарина: сокращение соли в рационе и режим сна помогут сохранить здоровье сосудов после 50 лет

Кардиолог Алина Шарина рассказала, как сохранить здоровье сосудов после 50 лет. Важно отказаться от вредных привычек, наладить питание и увеличить физическую активность, передала «Вечерняя Москва».

Врач также посоветовала уменьшить количество потребляемой соли. Норма в день — 5 граммов. Более высокие показатели существенно увеличивают риски появления сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам медика, необходимо уделять внимание и режиму сна. Качественный ночной отдых способствует восстановлению организма и снижает уровень стресса.

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