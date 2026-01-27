Диетолог Белоусова рассказала, что содержащие магний продукты помогают в борьбе со стрессом и депрессией

Специалисты Технологического университета Донг Най (Вьетнам) установили связь между регулярным употреблением сладких безалкогольных напитков и повышенным риском развития депрессии. Исследование, опубликованное в журнале Food & Function (F&F), прокомментировала диетолог Анна Белоусова в беседе с ИА НСН .

Доктор перечислила продукты, которые могут помочь в борьбе с депрессией и стрессом. Среди них — источники магния: молочные продукты, орехи, зерновые и бобовые культуры, хлеб с отрубями.

«С депрессией помогают бороться продукты, которые содержат магний: молочные продукты, орехи, зерновые и бобовые — крупы, хлеб с отрубями, хлеб зерновой. Магний —антидепрессивный элемент», — отметила эксперт.

Также полезны бананы, содержащие предшественники серотонина, однако их употребление не рекомендовано всем из-за высокого содержания крахмала. Молочные продукты ценны еще и тем, что в них содержатся кальций и триптофан — аминокислота настроения, которая помогает при стрессе, бессоннице и депрессии, добавила Белоусова.