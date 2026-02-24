Нутрициолог Брабечан назвал хронический стресс главным врагом похудения

Тренер-нутрициолог Юрий Брабечан в интервью сайту Lenta.ru рассказал, что хронический стресс является главным врагом похудения. По его словам, организм начинает накапливать жир «на всякий случай».

Специалист объяснил, что при стрессе люди часто тянутся к сладкому и жирному, так как эти продукты повышают уровень дофамина и серотонина, что приносит временное облегчение, отметил NEWS.ru.

Кроме того, высокий уровень кортизола ухудшает действие инсулина. Недостаток сна также негативно влияет на процесс похудения: снижается выработка гормона насыщения — лептина, и повышается концентрация гормона голода — грелина. Это ведет к утренней усталости, вечернему чувству голода и привычке пить кофе днем и часто перекусывать быстрой едой.