Назван главный симптом холеры

Основным симптомом холеры является обильная диарея. Боли в животе и лихорадка обычно отсутствуют, рассказала РИА «Новости» кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Ольга Зыкова.

Так врач прокомментировал случай заболевания холерой у у двух мужчин, которые прилетели одним рейсом из Индии 21 апреля. Речь идет о жителях Подмосковья и Воронежской области.

«Ключевым клиническим проявлением холеры является диарейный синдром, характеризующийся обильным жидким стулом. При этом, как правило, отсутствуют лихорадка и боли в животе, что затрудняет самостоятельную диагностику», — рассказала Зыкова.

Она предупредила, что при возникновении любых сомнений в оценке своего состояния следует сразу же обратиться к медикам. Никакого самолечения.

Кроме того, человек становится заразным, если у него появился обильный жидкий стул и, возможно, рвота. Обязательно нужно тщательно обрабатывать посуду, столовые приборы и полотенца, которыми пользовался больной.

Зыкова пояснила, что у холерных вибрионов нет высокой устойчивости во внешней среде, поэтому при надлежащей дезинфекции риск заражения через бытовые приборы минимален.

Индия относится к эндемичным по холере регионам, поэтому путешественникам всегда рекомендуют пить только фильтрованную воду. Но даже в этом случае никто не гарантирует, что человек не заболеет. Ведь люди употребляют продукты питания, купленные на рынках или в кафе, где санитарные условия могут желать лучшего.

Ранее подмосковный Роспотребнадзор сообщил о взятии под наблюдение более 300 человек, контактировавших с заболевшим холерой туристом.