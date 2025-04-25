Более 300 человек взяли под наблюдение из-за заболевшего холерой жителя Подмосковья

У вернувшегося из Индии российского туриста выявили холеру. Среди контактов заболевшего жителя Московской области — более 300 человек из 33 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Специалисты оперативно установили круг контактых лиц — 321 человек в 33 регионах страны, среди них члены семьи, пассажиры и экипаж рейса, которым прибыл пациент, медики скорой помощи. Все они взяты под медицинское наблюдение, организованы лабораторное обследование, экстренная профилактика», — сообщили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, ни у кого из контактных лиц признаков заболевания нет.

Случай холеры выявили у туриста, который приехал в Московскую область из Индии. Сорокалетний мужчина вернулся из поездки 21 апреля. Около десяти дней он путешествовал по нескольким городам страны и посещал Непал. Во время тура россиянин пил воду из-под крана и питался в кафе.

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