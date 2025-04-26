Житель Воронежской области привез из Индии холеру

Случай заболевания холерой выявили у жителя Воронежской области, который 21 апреля вернулся в Россию из Индии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Пациента госпитализировали в бокс инфекционного стационара, признаков заболевания у него нет, врачи дают мужчине антибиотики.

«Установлен круг лиц, с кем контактировал больной после возвращения. Все они взяты под медицинское наблюдение», — отметили в ведомстве.

Житель Воронежской области стал вторым россиянином, у которого нашли холеру после возвращения этим рейсом из Индии. Ранее диагноз подтвердился у туриста из Подмосковья. После этого специалисты Роспотребнадзора оперативно обследовали всех контактных лиц в 33 регионах страны, в том числе остальных пассажиров самолета.

«Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Рисков распространения заболевания нет», — подчеркнули в ведомстве.