Нарколог рассказал, как отличить алкогольное отравление от сна

Нарколог Литков: если пьяный человек не просыпается, то нужно вызвать скорую

Глубокий сон после употребления алкоголя может на самом деле оказаться потерей сознания при тяжелом отравлении. Об этом рассказал врач-психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Сергей Литков в беседе с «Газета.Ru» .

По словам специалиста, обычного спящего человека удается разбудить голосом или прикосновением. При сильной интоксикации реакция становится слабой либо полностью исчезает. Опасными признаками также являются редкое или прерывистое дыхание, повторная рвота, судороги, холодная липкая кожа и посинение губ.

«Если человек не открывает глаза, не отвечает на вопросы или его дыхание стало необычным, нельзя проводить домашние эксперименты. Правильное действие — вызвать скорую и оставаться рядом до приезда врачей», — подчеркнул Литков.

Риск осложнений выше, если человек одновременно принимал алкоголь и снотворные, успокоительные или обезболивающие. Дополнительную угрозу создают пожилой возраст, болезни сердца, печени и дыхательной системы.

До приезда врачей пострадавшего нельзя оставлять одного. Если он теряет сознание, его нужно осторожно повернуть на бок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути. Вливать воду, вызывать рвоту, заставлять человека ходить, а также использовать кофе или холодный душ врачи не рекомендуют. Такие попытки не ускоряют выведение алкоголя и могут привести к падению или переохлаждению.

Ранее россиянам объяснили, что алкоголь зачастую вызывает отек слизистых оболочек. Из-за этого дыхательные пути сужаются и повышается риск развития храпа.