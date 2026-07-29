Сомнолог Новиков предупредил, что употребление алкоголя перед сном провоцирует храп

Употребление алкоголя перед сном может привести к храпу, заявил сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков в разговоре с Lenta.ru . По его словам, это связано с несколькими факторами.

Эксперт сообщил, что после употребления спиртного у некоторых людей возникает отек слизистых оболочек, что затрудняет прохождение воздуха и провоцирует храп. Кроме того, алкоголь влияет на качество сна: меняет соотношение фаз, вызывает частые пробуждения и ухудшает восстановление организма, сообщил URA.RU.

Также алкоголь расслабляет мышцы языка, мягкого неба и глотки, из-за чего ткани носоглотки сильнее вибрируют при дыхании. Врач пояснил, что на выраженность храпа влияет не столько вид напитка, сколько количество этанола.

Крепкий алкоголь содержит больше этанола в меньшем объеме и при быстром употреблении сильнее воздействует на нервную систему и расслабляет мышцы дыхательных путей. Однако пиво или вино тоже могут усилить храп, если выпито достаточно много.